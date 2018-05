Takhle žhavá snad nebyla ani v minulém století! Jennifer Lopez řádila v rajcovním kostýmu jako erosenka

Jennifer Lopez Profimedia.cz

I když v létě oslaví 49. narozeniny, na koncertech může oblékat ty nejodvážnější outfity. Jennifer se vrátila do Las Vegas, kde odehrála pořádně žhavou show. Oproti dřívějším koncertům ještě přitvrdila a svůj potenciál zúročila na maximum.

Součástí scény byla obrovská pohovka, na níž božská Jennifer předváděla smyslné scény. Zpěvačka byla ve svém živlu a mužům v sále prudce vyskočil tlak. Taková podívaná se totiž odehrává jen v erotických klubech. Matka desetiletých dvojčat Maxe a Emme ví, co si publikum žádá. Tohle nepředváděla ani v roce 1999, kdy bodovala s hitem If You Had My Love. ■