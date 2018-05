Petra Černocká po nepříjemném zážitku upustila od dovolené v Egyptě

Zpěvačka létala k moři každé jaro. Michaela Feuereislová

Řadu let si každé jaro dopřávala relax u moře. Její nejoblíbenější destinací byl Egypt. V letošním roce se ale herečka a zpěvačka Petra Černocká (68) rozhodla dovolenou vynechat. „Letos jsem jarní dovolenou u moře vynechala, většinou jezdím každý rok. Loni mi tam bylo mimořádně špatně. Dostala jsem faraonovu pomstu a potom jsem na něco šlápla a měla jsem něco s nohou. Vyděsilo mě to,“ svěřila Super.cz herečka s tím, že už si asi daleké destinace vybírat nebude.

„Už jsem na sebe taková opatrnější, tak jsem si říkala, že nebudu jezdit do zemí, kde mi hrozí tyhle problémy. Miluju Egypt, má krásné moře, ale pro osobu mého věku, která má už sníženou imunitu, to asi dobré není,“ prozradila Černocká smutně. „Jezdila jsem tam furt, ale loni mi bylo opravdu strašně špatně, tak jsem to vynechala, uvidím, jestli se příští rok osmělím,“ dodala herečka, která plánuje strávit léto na chalupě.

Jeden výlet za hranice si ale přeci jen letos udělá. „Na podzim chci jet do Barcelony, která se mi strašně líbí, mluvím o tom tři roky a už máme i koupené letenky. Pojedu s manželem, jeho synem a manželkou. Mají dobrou angličtinu a vše nám tam zařídí, moc se těším,“ dodala herečka. ■