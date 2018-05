Jak bude vypadat svatební noc? Takhle si Harry a Meghan užívali intimní chvilky v hraném filmu

Harry a Meghan v podání herců Profimedia.cz

Svatební obřad přenášely televize po celém světě, ale to, co se bude odehrávat v ložnici novomanželů, samozřejmě zůstane veřejnosti utajeno. Podívejte se alespoň na to, jak Harry (33) a Meghan Markle (36) vypadají v posteli ve filmu A Royal Romance.