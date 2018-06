Filip Blažek v neobvyklé roli: Představitel princů z pohádek má v nové divadelní hře problém s potencí

Filip Blažek v komedii Brouk v hlavě Super.cz

V novém nastudování komedie Brouk v hlavě v divadle Studio Dva se Filip Blažek (44) zhostí dvojrole. Zahraje si postavu téměř dokonalého manžela Viktor Emanuela Champsboisyho a poněkud slaboduchého sluhu Boutona. „Všichni si nás pletou a to přináší krásné situace,” promluvil o své postavě Blažek.

Bývalý představitel princů a krasavců z pohádek, který je vnímaný jako sexsymbol své generace, si v novém nastudování jedné z nejslavnějších situačních komedií francouzského dramatika Georgese Feydeaua zahraje roli muže, který má problémy s potencí. „Hraje se to dobře, protože ten druhý zase ten problém nemá. Je to vyrovnané,” smál se Filip Blažek.

Představení hry, která se v minulosti hrála na prknech Vinohradského divadla, Blažka baví. „Já jsem, asi ke své smůle, ono legendární představení ve Vinohradském divadle neviděl, ovšem nevidím to jako minus, protože jsem tou hrou v uvozovkách nepolíben. Hraji tu dvojroli, která bude pořádnou honičkou při převlékání kostýmů, bez myšlenek, jak to kdo kdy zahrál. Je to nádherná situační komedie a doufám, že se lidi budou bavit,“ uvedl Filip Blažek alias Viktor Emanuel Champsboisy. ■