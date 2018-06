Nepotřebuje výstřih, přesto je stále sexy. Vnadná vítězka Tváře provokovala v podvazcích

Berenika Kohoutová na kostýmní zkoušce hry Brouk v hlavě Super.cz

I když se na scéně bude objevovat méně, divák ji rozhodně zaznamená. O tom jsme se mohli ostatně na vlastní oči přesvědčit na kostýmní zkoušce, kde herečka provokovala v krátkých šatech, pod kterými vykukovaly podvazky.

Herečka, která na sebe upozornila účastí v televizní show Tvoje tvář má známý hlas, nemá v představení úplně velký prostor a na scéně se bude objevovat s přestávkami. „Není tam moc textu, zároveň je hodně na jevišti. Moje postava občas vyleze, něco prohodí a pak zaleze do zákulisí. Bojím se proto, že budu mít neustále pocit, že mám být na jevišti, nebo to nestihnu. Nesmím se moc zapomínat v zákulisí,” říká Berenika, která má s tímto už špatné zkušenosti: „Už se to stalo několikrát. Například v představení Šíleně smutná princezna jsem párkrát zaspala. Občas to tak je.” ■