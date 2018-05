Gott dostal od svého německého kolegy hodně neobvyklý dárek: Už léta mu vydělává peníze

Karel Gott získal od slavného kolegy dárek v podobě písně. Foto: Martin Kubica/ Supraphon

Karel Gott (78) má ve svém repertoáru desítky opravdových šlágrů. Ovšem jeden z jeho hitů chtějí fanoušci slyšet na každém vystoupení a skutečně nikdy v repertoáru božského Karla nechybí. Je jím song Být stále mlád. Tato píseň se však stala megahitem, a to dokonce světovým, už dříve. Postarala se o to skupina Alphaville a její frontman Marian Gold, který je jejím autorem.

„Píseň vznikla v našich počátcích, to jsme měli dojem, že cokoliv uděláme, bude megahit. Když jsem napsal Forever Young, tak jsem nebyl úplně spokojen a neustále jsem ji chtěl předělávat. Ostatní mi to však rozmluvili a udělali dobře,“ vypráví frontman světové kapely Marian Gold.

Právě tento jeho song se stal světovým megahitem, vyhrál snad všechny možné hitparády na světě a zájem o něj projevil i samotný Karel Gott. „Karla jsem obdivoval od dětství, poprvé jsem ho viděl zpívat v šesti letech. Když pak přišel a projevil zájem o můj hit Forever Young, dal jsem mu na něj bianco šek. Řekl jsem mu, že si s písní může dělat co chce. Nemusel za ni ani platit. To bych nikomu jinému nedovolil,“ vypráví Gold.

Hodnota tohoto daru Gottovi má podle hudebních expertů vysokou cenu. Jako interpretovi totiž píseň Gottovi stále vydělává peníze. Tentýž song aktuálně zpívá například Beyoncé a také populární kapela Imagine Dragons. Forever Young nazpíval také známý německý rapper Bushido.

„Tam to bylo trochu komplikovanější. Když za mnou raper Bushido přišel, souhlas jsem mu nedal. Pak však přišel s tím, že by to nazpíval s Karlem Gottem a já bez váhání kývnul. Mám v Karla bezmeznou důvěru, že by nikdy neudělal nic, co by písni uškodilo,“ uvedl Gold ke vzniku Für Immer Jung v Bushidově a Gottově podání.

Forever Young však není jedinou písní, která tuto světovou legendu s Karlem Gotte spojuje. „Máme spolu dokonce i jednu koledu. Rád bych si s Karlem v říjnu na našich koncertech v Praze a v Příbrami zazpíval. Doufám, že dorazí a ještě jednou to společně rozjedeme na pódiu. Karel mě vlastně provázel celým mým životem a já bych ho moc rád viděl. Nejlépe u mě na pódiu“, uzavřel Marian Gold, který se svou nestárnoucí kapelou Alphaville dorazí v říjnu do Lucerny a Příbrami. ■