Dva roky před sedmdesátkou je stále jako mladice: Petra Černocká prozradila, co za tím stojí

Petra na svůj věk nevypadá. Michaela Feuereislová

O představitelce filmové Saxany si mnozí myslí, že za jejím vzhledem musí být rozhodně čáry. Petra Černocká (68) vypadá stále skvěle a mnoho mladších kolegyň by s ní určitě měnilo. Herečka a zpěvačka prozradila, co za její krásnou pletí a štíhlou figurou stojí.

„Myslím si, že lepší krémy si kupují ženy, které to potřebují, který mají nějakou vadu. Já mám tu pleť v podstatě v pořádku, takže mi stačí, a teď se budete divit, obyčejná Indulona,“ prozradila svůj recept na krásu herečka. „Večer se řádně odlíčím a namažu si pleť a to stejně ráno, pravidelně se o sebe starám a podle toho to tak vypadá,“ dodala pro Super.cz Černocká na tiskové konferenci pražského Muzea Grévin.

Herečce ženy nezávidí jen obličej bez vrásek, ale i štíhlou figuru. „Prakticky si celý svůj život váhu hlídám. Nikdo to nemá zadarmo. I ty manekýnky, co tvrdí, že jí cokoliv, určitě kecají, není to možný a v mým věku to obzvlášť není možný,“ řekla Petra rezolutně. „Jediná cesta, kterou já volím, je více se hýbat a méně jíst.

Chodím na procházky a v létě na chalupě se pokouším trochu pracovat, nedělá mi dobře předklon, mám radši, když něco stříhám,“ prozradila herečka, kterou prý žádné zdravotní potíže nebrzdí. „Jsem celá zdravá a dnes mi volal muž, že mi přišlo, že mám dobrou cytologii. Já pečlivě chodím na nejrůznější vyšetření a sama už ani nevím, odkud to přišlo,“ řekla se smíchem Černocká. ■