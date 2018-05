Pohádková babička? Spíše zběsilá fúrie! Takhle otřesně se máma Štiková chová k uplakanému Quentinovi

Máma Štiková seřvala Quentina. Video: archiv FTV Prima

Reality show Štiky prozatím Moniku vykreslila jako osobu s vulgárním slovníkem a nesnesitelným chováním. V další epizodě bude její vystupování ještě drsnější. Už jste mohli vidět, jak ošklivě zatočila se štěňátkem od Ornelly. Když pejsek u Štikových shodil vánoční ozdobu, robustní blondýna mu flákla přes zadek.

Podobě se Monika chová i ke svému vnukovi Quentinovi. K této strašidelné babičce by opravdu žádné dítko na hlídání nechtělo. Štikovou vnuk vytočil, když se začal hrabat v její skříni. „Děla se tohlencto? Dělá se to? Do p**i už! Jsi normální?!“ řvala na Quentina, který se před děsivou babičkou rozbrečel.

Jeho pláč uslyšela Ornella a snažila se zjistit, co tak strašného provedl. „Vlezl do skříně a skáče tady. Div že se nezhroutila celá skříň!“ běsnila dále nejhorší babička na světě. „Ta skříň nebyla tak bytelná, ta se rozloží. Spadne to na něj, něco se mu stane a já mám prostě zničenou skříň,“ vztekala se bytelná ženština.

„Zlá bába,“ utěšovala svého syna Ornella. Návštěvy nejsou o Moniky příliš vítané. A teprve ne děti. „Já po návštěvě myju i zdi. Je to něco neuvěřitelného. Nikoho taková návštěva nebaví. Vy se dopředu třesete, co zase přijde, co se zničí a jak dlouho budete uklízet,“ zhodnotila Monika přítomnost Ornelly s Quentinem. ■