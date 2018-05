Nejobsazovanějšího herce malých rolí čeká chirurgický zákrok a dieta

Herec musí na operaci. Profimedia.cz

„Jdu čtvrtého na operaci, mám problémy s trávením, takže musím jít na zákrok,“ svěřil Super.cz herec, který je velký milovník jídla. „Takže se na nějakou dobu dobrých věcí a jídel zřeknu. Zatím můžu všechno, ale po zákroku mě čeká dieta,“ prozradil Kuželka, který se rozhodnul naordinovat si proto před léto velký relax.

„Budu po strašně letech celé léto na chalupě. Mám něco točit, bude to takový sitcom a režisér, co to dělá, mi řekl, že by to točil blízko mé chalupy, tam je taková hospůdka, tak abych to měl kousek a nemusel nikam cestovat. Budu odpočívat po zákroku,“ svěřil Kuželka na tiskové konferenci k znovuotevření Muzea Grévin a poznamenal, že na divadlo se po prázdninách rozhodně vrací.

„Po létě už budu fit. Hraju stále, teď jsem dohrál Angeliku a hraju ještě v muzikálu Kleopatra a Tři mušketýři, takže práce je dost a moc se na další sezónu těším,“ dodal herec, který je známý mimo jiné jako kuchtík Salieri z filmu Miloše Formana (†86) Amadeus. ■