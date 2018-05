Pohled pro bohy! Tereza Kerndlová opět dráždí svým dokonalým tělíčkem

Tereza na jachtě vypadá naprosto dokonale. Foto: archiv T.Kerndlové

Nedá si snad nikdy pokoj. Zpěvačka Tereza Kerndlová (31) má perfektní figuru, na kterou je náležitě pyšná. A nebyla by to ona, kdyby během dovolené nenechala své krásně tělo zdokumentovat. Se svým manželem René Mayerem odletěla odpočívat do Dubaje, kde se vedle slunění na pláži rozhodla také natočit nový videoklip k písni Commander.

K tomu také vznikla série snímků na jachtě uprostřed velkoměsta. Samotné focení ale nebylo nic jednoduchého. „Musím se přiznat, že nás opět čekal adrenalin, na který jsme při natáčení mých klipů celkem zvyklí. V Dubaji je obecně zakázané točit. Především pak v luxusní oblasti Marina Dubaj. Tento problém jsme ale vyřešili pronájmem nádherné jachty, a tím pádem jsme neměli žádná omezení,“ svěřila zpěvačka, která po šesti letech vydává 25. května studiové album.

„Jachtu jsme si při natáčení užili jak přes den za nádherného počasí, ale některé záběry vznikaly i v noci, což je naprosto jiný pohled na celou Dubaj. Je to velká nádhera. Škoda, že jsem takřka celou dobu koukala do kamery a nemohla si to více vychutnat,“ pohled na její křivky si můžou ale vychutnat fanoušci Terezy, která do světa už vypustila svůj nový klip. ■