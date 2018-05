Chodící plastická chirurgie Cher slaví narozeniny! Legendární zpěvačka by chtěla vrátit čas

Změnila se k nepoznání! Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Těžko uvěřit, že nestárnoucí legenda Cher slaví už 72. narozeniny. Její obličej totiž léta vypadá stejně. Za její zálibu v plastikách ji mnozí kritizují, ale ve světě šoubyznysu je to dost běžná záležitost.

Pravdou zůstává, že Cher je na svůj věk pořád kus ženské. Když se podíváte na odvážné kostýmy, ve kterých vystupuje, můžete si všimnout, že má postavičku jako proutek. V takových róbách by se styděly vystoupit i mladší zpěvačky.

Sama legenda se nechala slyšet, že by si přála vrátit čas stejně jako v jejím hitu If I Could Turn Back Time. Nejlépe jí prý bylo okolo čtyřicítky. Není divu, tehdy totiž dostávala nejlepší filmové role, včetně té ve filmu Pod vlivem úplňku, za kterou dostala Oscara. ■