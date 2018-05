Kdy se dočkáme královského miminka? Harry a Meghan prý chtějí založit rodinu hned po svatbě, už vyhledali odborníky

Kdy budou mít miminko? Profimedia.cz

Princ William (35) se díky vévodkyni Kate (36) letos dočkal třetího potomka, jeho bratr Harry (33) je prozatím bezdětný. To by se ale mělo brzy změnit. Sotva vstoupí do manželství, budou se snažit počít dítě.

Meghan Markle (36) se samozřejmě jako těhotná vdávat nemohla. Královna Alžběta II. už musela strpět to, že je rozvedená a nepochází ze zrovna ideálních rodinných poměrů. Její prioritou je údajně do konce roku otěhotnět. Meghaniny biologické hodiny totiž tikají. V srpnu jí bude 37 let.

„Harry a Meghan by se rádi co nejdříve dočkali miminka. Jsou si vědomi toho, že pro Meghan to bude s přibývajícím věkem stále obtížnější,“ tvrdí zdroj webu Radar Online, podle něhož pár vyhledal odborníky, kteří mu poradili, jak zvýšit pravděpodobnost početí.

„Nemůžu se dočkat, až budu mít děti. Bude to skvělé. Miluju děti,“ prozradil loni v rozhovoru Harry, který je zatím jen strýčkem George (4), Charlotte (3) a před necelým měsícem narozeného Louise. ■