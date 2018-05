Od nich se mají hollywoodské páry co učit! Představitel Jamese Bonda i po 17 letech vášnivě líbá manželku

I mladší celebrity jim mohou závidět! Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ačkoliv po něm ženy vždycky šílely a dodnes možná šílí, Pierce Brosnan (65) je stále až po uši zamilovaný do své ženy Keely Shaye Smith (54). A svou lásku neváhal náležitě předvést na amfAR Gala, charitativním večírku proti AIDS, který se konal v Cannes. Svou milovanou vášnivě líbal před zraky všech přítomných.

Brosnan je známý tím, že svou ženu všude vychvaluje až do nebe a nikdy na ni nedá dopustit. Bránil ji, i když se do ní bulváry opíraly kvůli jejím kyprým křivkám. Ty bývalému Bondovi nikdy nevadily a Keely je věrný od doby, co ji v roce 1994 potkal na mexické pláži.

Legendární herec má s Keely dva syny, Dylana (21) a Parida (17), kteří se oba věnují modelingu. Z předchozího manželství má herec syny Chrise (45) a Seana (34). Jeho jedinou dceru Charlotte mu bohužel vzala rakovina, stejně jako první ženu Cassandru Harris.

Není divu, že si své ženy tolik váží, když se v životě musel vyrovnat s tak obrovskými ztrátami. Člověk pak přehodnotí své priority. Mladší hollywoodské páry, které se dnes rozvádí jen po pár letech manželství kvůli nevěrám a jiným intrikám, se tedy mají od Brosnanů co učit. ■