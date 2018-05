Do pětice všeho dobrého: Letošní držitel Oscara líbal svou další manželku

Gary Oldman se v Cannes pochlubil pátou manželkou. Profimedia.cz

Představitel démonického knížete Drákuly i Winstona Churchilla z filmu Nejtemnější hodina se na festivalu v Cannes pochlubil svou drahou polovičkou. Kurátorka umění Gisele Schmidt je jeho manželkou s pořadovým číslem pět.

Společně si na červeném koberci užívali zájem fotografů a vzájemnou lásku demonstrovali polibkem. Snad toto manželství Garymu vydrží co nejdéle. S Umou Thurman byli svoji jen dva roky.

Film Nejtemnější hodina je pro Oldmana naprosto přelomový. Jako britský premiér dostal Oscara a v tomto přestrojení dokonce Gisele požádal o ruku. „Bylo to během natáčení. Věděl jsem, že to musím udělat zrovna teď. Vzal jsem ji do zákulisí, a tam jsem se jí jako Winston Churchill zeptal, jestli si mě vezme,“ zavzpomínal herec. ■