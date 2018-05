Tohle už fakt přehnala: Máma Štiková praštila Ornellino nebohé štěňátko. Pejsek kňučel strachy

Monika Štiková mlátila štěně. Video: archiv FTV Prima

Tak tohle už Monika Štiková (45) opravdu přehnala. Milovníci zvířat a pejskaři by se na tuto video ukázku z rodinné show Štiky ani neměli dívat.

Ornella (25) si pořídila roztomilého pejska, kterému v době natáčení byly pouhé dva měsíce. Taková štěňátka ještě dělají doma loužičky a samozřejmě kousají do všeho, na co přijdou.

To však Monika Štiková vůbec nechápala, a když rozkošné štěňátko shodilo ze stromečku vánoční ozdobu, nemilosrdně ho praštila přes hřbet!

Štěňátko vůbec nechápalo, co se děje, a zakňučelo strachy. Ornella ho naštěstí ihned schovala do náruče a do mámy se ostře pustila.

„Nemůžeš ho bouchnout přes páteř, když mu nejsou ani dva měsíce, vůbec na něj nesahej,“ bránila pejska.

Monika však místo omluvy poučovala dceru o výchově. „Takhle ho vezmeš za ten hřbet, narveš mu hubu do louže, pleskneš ho a řekneš fuj,“ dávala Ornelle návod na to, jak štěně odnaučit dělat doma loužičky.

Že je tento brutální styl výuky naprosto přežitý, se přitom dočtete v každé příručce o psech. „Přečti si knihu, když mu tohle uděláš takhle brutálně, tak ten pes si to nese klidně celý život,“ oponovala Ornella.

Stará Štiková ale dceru neposlouchala. „Musíš ho vychovávat,“ hromovala. A co si myslíte vy? Opravdu to Monika přehnala? Hlasujte v anketě pod článkem. ■