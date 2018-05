Saxana je její osud. Černocká samu sebe obdivuje ale ve zcela jiném filmu, který zapadl

Petra Černocká považuje Dívku na koštěti za poměrně vyčerpané téma. Super.cz

S Petrou Černockou (68) bude už navždy spojená postava čarodějnice Saxany z pohádky Dívka na koštěti. „Je to pro mě poměrně vyčerpané téma, všechno už jsem za ta léta řekla,” promluvila zpěvačka na vernisáži výstavy Retro biják 60. – 90. let v Tančícím domě, kde má svůj koutek také zmíněná pohádka.

Dlužno ale dodat, že filmová kariéra Černocké nestojí pouze na této pohádce, na Slovensku si zahrála dokonce ve třech filmech, z toho pro ni největší hodnotu má film Otec z roku 1981. „Já jsem na Slovensku točila asi tři filmy. Jeden film byl vážný, nebyla to komedie. Hrála jsem tam maminku asi osmiletého kluka, bylo mi asi dvaatřicet. Po mnoha letech mi to jedna fanynka stočila a já jsem si to pustila. A já vám něco povím, já byla nádherná. Já jsem byla tak krásná jako nějaká francouzská herečka. A ani blbě jsem nehrála. Myslím si teda, že kdybych se tomu věnovala a ještě trošku se vylepšila, tak si určitý šmrnc měla a měla bych dvě polohy. Já jsem sama sebe přesvědčila jako diváka, že ten film žiju,” hrdě o sobě promluvila zpěvačka.

Herectví Černocké prý ale zase tolik nechybí. „Já ani hrát nechci, je to nervák. Dneska se točí filmy takovým způsobem, že se to nedá přežít. Ve čtyři ráno vás berou a když to potřebují dotočit a například prší, tak jste tam klidně do deseti do večera. A to je tak náročný. Dneska se potřebují ušetřit prachy, a tak se na place maká a na to já už nemám tolik energie,” říká Petra Černocká, která si naposledy zahrála starostku ve filmu Andílek na nervy. ■