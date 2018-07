Hádali byste mu 88 let? Vitální režisér Vorlíček promluvil o svém zdravotním stavu

Vorlíček má problémy s klouby, po duševní stránce je na tom ale výborně. Michaela Feuereislová

„Můj stav nemá se sražením autem nic společného. Ke stáru mě zlobí klouby. Je možné to zvládat vůlí, ale ono si to bolí samo,” říká Vorlíček.

Vitální senior nemá speciální recept na to, jak být i v pokročilém věku vitální: „Samozřejmě, že beru léky. Neberu jich mnoho, protože si říkám, že je lepší jich do těla dávat co nejmíň. Když se ale probudím a bolí mě koleno, tak si vezmu patřičný prášek, a než vypiju kávu, tak to zabere a já můžu celý den fungovat."

Autor filmů Tři oříšky pro Popelku, Dívka na koštěti či Princ a Večernice v červnu oslavil 88. narozeniny. On sám dvě magické osmičky nevnímá nijak dramaticky. „Na tyhle věci moc nevěřím. Nějak se přihodilo, že už tolik let uběhlo. S tím nic nenaděláte, léta jsou neúprosná,” krčí rameny česká filmová legenda. ■