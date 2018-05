Ani na prahu devadesátky nepolevuje v pracovním nasazení. Otec pohádky Tři oříšky pro Popelku natočí další film

Král českých pohádek hodlá točit nový film. Super.cz

Má na svém kontě desítky veleúspěšných filmů a pohádek, zároveň ale prodělal řadu zdravotních komplikací, z nichž asi největší byla srážka s autem na přechodu. I tak se režisér Václav Vorlíček, který brzy oslaví osmaosmdesáté narozeniny, chystá vrhnout znovu do práce.

„Mám takový nápad, který přísně tajím, protože nápady se kradou. Na tom si budu pracovat, chtěl bych si udělat ještě jednu hodně veselou a hodně černou komedii,” překvapil svými plány jeden ze zásadních českých filmařů, který naposledy natočil v roce 2011 pohádku Saxána a Lexikon kouzel.

Vorlíček zatím nemá rozmyšlené, koho do své komedie obsadí. „Podle typu postav si vybírám herce. Když jsme s Macourkem psali scénář, tak jsme si role přímo obsazovali. Říkali jsme si, že tuhle roli bude hrát ten, nebo ta. Šlo jen o to, aby produkce ty herce opatřila. Měli často nasmlouvané například čtyři filmy a neměli ani jeden volný den,” uvedl autor pohádek Tři oříšky pro Popelku, Princ a Večernice, či Dívka na koštěti.

Na výstavě klasických českých filmů v pražském Tančícím domě se Václav Vorlíček potkal například s Ivou Janžurovou, která si zahrála v jeho komediích „Pane, vy jste vdova“, či Což takhle dát si špenát. Herečka během oficiálního programu vyslovila přání, že by s režisérem ještě ráda něco natočila. „Já jsem dělal styl humoru, který připomínal spíše "anglo-americkofonní" humor. Bral jsem si herce, kteří na to slyšeli. Herec musí umístit vtip a nezačít dělat grimasy, to tam nepatří. Humor musí být nesmysl sdělený jako vážná realita,” popisuje jedeno ze svých klíčových pravidel Václav Vorlíček. ■