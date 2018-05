Jedna z nejobsazovanějších českých hereček se v nové roli promění: Líbí se vám jako blondýna?

Jitka Schneiderová s blond image Super.cz

„Baví mě, že je to změna oproti civilu. Je fajn, že se můžu do té role schovat,” komentovala blond paruku herečka během kostýmní zkoušky. Schneiderová byla nadšená i ze svého kostýmu. „Nemůžete hrát v něčem, v čem se necítíte, nebo to nějak nekoresponduje s rolí. Tady to sedlo úplně skvěle. Po vzájemné dohodě s kostýmní výtvarnicí nebylo potřeba do ničeho zasahovat.

Představení, které vzniklo podle slavné divadelní hry francouzského dramatika Georgese Feydeaua, je právě v procesu zkoušení. „Ještě máme asi dvacet dnů. Pak bude premiéra na Létě hereckých osobností na Vyšehradě koncem června, ještě máme nějaký čas,” říká Jitka Schneiderová.

Premiéra Brouka v hlavě se uskuteční 21. června na Letní scéně Vyšehrad. Kromě zmíněné herečky se na scéně vydařené „ptákoviny“ objeví i Filip Blažek, Roman Štabrňák, Michal Slaný, Lukáš Král, Mojmír Maděrič, Berenika Kohoutová, Kristýna Janáčková a řada dalších známých tváří. ■