A zase ta Emily! Nestydatá kráska je tentokrát modelkou sama sobě

Emily nemá se svlékáním nejmenší problém. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Možná, že nakonec umí i víc než jen pózovat nahatá. Ostatně díky takovému pózování získala už téměř 18 milionů sledujících na Instagramu. Fotky nahoře bez jsou už taková její značka, ne, že by nám to nějak vadilo.

Nevadí to nejspíš ani jejímu manželovi, herci Sebastianu Bear-McClardovi (31), kterého si na tajňačku vzala letos v únoru. Poprvé byli společně spatřeni na sv. Valentýna, což bylo týden před tím, než si řekli ano. Buď to tihle dva dokázali skvěle utajit, nebo to vzali ale opravdu hopem.