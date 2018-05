Nejžhavější babička? Tato sexy kočka (47) s umělými ňadry se už raduje z vnučky

Opravdu jí táhne na padesát. Profimedia.cz

Gina Stewart z australského Queenslandu se na Instagramu, kde má přes 40 tisíc fanoušků, vystavuje jako sexbomba. Čtyřnásobná svobodná matka k tomu má ty nejlepší předpoklady. Na své křivky je hrdá a obdiv mladších mužů ji moc těší.

Sexy babička je téměř přírodní. Uměla jsou na ní jen prsa, která si nechala před deseti lety zvětšit. „Je to jediná úprava na mém těle. Nepoužívám botox ani jiné výplně obličeje. Snažím se stárnout přirozeně. Nemám na to žádný trik,“ řekla o svém zevnějšku Gina, která má čtyři děti v rozmezí 27 až čtyř let i téměř roční vnučku.

Rajcovní babička prý netouží po lichotivých komentářích od mužů. Mnohem více ji potěší, když je pro jiné ženy inspirací. „Život je příliš krátký na to, abychom se trápili. Neřešte pořád svůj věk a postavu,“ snaží se zvyšovat sebevědomí dalším lidem. To se jí to ale mluví s její vizáží... ■