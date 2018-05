Vážně už jí bylo padesát? Česká zpěvačka, která nenávidí podprsenku, vypadá jako holčička

Magda Malá letos na podzim oslaví jednapadesátiny. Foto: Dáša Svobodová

Možná není největší svým vzrůstem, rozhodně ale vládne silným hlasem! Muzikálová zpěvačka Magda Malá (50), kterou si můžete pamatovat z muzikálů Bídnici a Dracula se v českém hudebním rybníku pohybuje od konce osmdesátých let. To, že bylo Magdě, která nenávidí nošení podprsenek , už loni padesát, byste netipli ani náhodou.

„Asi jsou to geny. Žádné zkrášlovací ani omlazovací procedury nepodstupuju a s vráskami zatím nemám nejmenší problém,“ říká zpěvačka, která ale otevřeně přiznává, že docela často bojuje s váhou.

„Diet už jsem držela snad milión. Vždy s menším či větším úspěchem,“ dodává zpěvačka a matka dvou dcer, která má nyní prý to hubenější období, ale ještě by do plavek ráda něco shodila.

A co dámě vysoké přesně 154 centimetrů teď dělá největší radost? „Jezdíme společné koncerty s Bohušem Matušem, které jsou plné českých i světových hitů nejen z muzikálů, a máme úspěch, za což jsem velice ráda,“ řekla Super.cz Magda s tím, že nejbližší koncert budou mít už v pondělí 21. května v pražském kině Lucerna a další jsou naplánované až do konce roku po celé republice. ■