Nečekaná smrt v Ordinaci: Postavu Kláry Cibulkové drsně zabijí!

Postava Andrey Hanákové zemře. Foto: archiv TV Nova

Statečná záchranářka a žena činu, která celý život nebojácně pomáhala druhým, potvrdí svého hrdinského ducha a doslova skočí pod kulku, aby zachránila život přítelkyni Martině Kaiserové, kterou hraje Sandra Černodrinská. Postava Cibulkové schytá dvě kulky a na nemocničním lůžku po velkém boji o život vydechne naposledy 24. května.

„Není to příjemné hrát sedm obrazů (cca 5 hodin) umírající, ale myslím, že jsme natáčení Andreiny smrti zvládli i s humorem. To je pud sebezáchovy, chvílemi si z toho musíte dělat legraci, abyste to dali. Potřebujete tu tíživou atmosféru ze sebe nějak dostat,“ svěřila se představitelka Andrey, která se dostane na druhý břeh v 820. díle s názvem Neber mi naději. ■