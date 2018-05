Stačilo málo a byly venku! Herečka z Rychle a zběsile si vyšla v hodně odvážných šatech

Michelle se toho nebojí! Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Na večírcích v Cannes se to celebritami jen hemží. Na tom úterním pro De Grisogono ale jednoznačně nejvíc zářila hvězda Rychle a zběsile. Zvolila totiž hodně odvážný outfit, a když pózovala fotografům, všem přítomným se tajil dech. Čekali totiž, co se bude dít, jestli slavné herečce vypadnou prsa, nebo nevypadnou. Bylo to tedy opravdu těsné.