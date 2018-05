Ornella Koktová má jasno: S Pepou by chtěla další dítě!

Rodinu by chtěla Ornella rozšířit. Foto: archiv FTV Prima

Rozhodně u jednoho potomka zůstat nechce. Ornella Koktová se stala poprvé mámou ve 20 letech, kdy i podle svých slov na mateřství příliš připravená nebyla. Do budoucna by se ale rozšíření rodiny rozhodně nebránila. „Já bych další dítě určitě chtěla,“ svěřila Ornella, která má s podnikatelem Josefem Koktou pětiletého syna Quentina, kterému se naplno věnuje.

„S Quentinem je zatím dost práce a lítání, takže si myslím, že třeba tak za ty dva roky. Až mu bude třeba sedm let. Pepa má dvě děti s bývalou manželkou Alenou a jsou od sebe sedm let a říkal, že je to v pohodě,“ svěřila brunetka s tím, že je pro ni aktuálně nejdůležitější, aby se její syn pořádně rozmluvil.

„Quentin chodí normálně do školky a teď navštěvuje logopedii. Měl uzdičku, protože měl zkrácený jazyk a musíme ho cvičit, aby ho měl silný. Snažím se, aby měl dobrou výslovnost, rozmlouvá se už pěkně, baví ho písmena a čísla, takže se je už učí,“ svěřila Super.cz Koktová. ■