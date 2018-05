Marek Ztracený vystoupí na koncertě Karla Gotta: Víme, za kolik! Dal mu překvapivou slevu

Marek Ztracený Super.cz

Marek Ztracený (33) napsal písničku Karlovi Gottovi a natočili i společně videoklip. Bere to jako obrovskou čest a splněný sen. Nikdy by ho nenapadlo, že jeho píseň si vybere právě Karel Gott (78). "Karla obdivuju za jeho přístup k životu i fanouškům. Je to pro mě splněné přání, napsal jsem mu písničku, natočili jsme k tomu teď klip, myslím, že to bude moc fajn," řekl Super.cz Ztracený.

Ze spolupráce je nadšený. "Je s ním strašná legrace. Měli jsme pár volných chvil, vyprávěl historky a byla to vážně docela sranda. Zjistili jsme, že jsme stejní, a je jedno, kolik komu je," usmívá se.

"Je úplně v pohodě. Sekne mu to, je plný energie. Ve studiu to bylo skvělý. Těším se do O2 areny, kde mu vystoupím jako host na jeho koncertu, bude to zážitek. Dám za svoje účinkování Karlovi slevu. Dám mu to na nula," dodal Ztracený v Dánsku, kam vyrazil na Mistrovství světa v hokeji.

Právě tomuto sportu se věnuje jeho malý syn Marek. "Hodně jsem teď na ledě, malej hraje hokej. Teď zrovna před týdnem dal prvního góla v zápase, jsem pyšnej táta," uzavřel Marek, který si v Kodani užil zápasy českého týmu s Francií a Rakouskem. ■