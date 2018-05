Měla by se mít Lucie Bílá na pozoru? Gabriela Koukalová vymění biatlon za zpěv s kapelou

Gábina chce dál zpívat. Michaela Feuereislová

To, že Gabriela nedávno zazpívala v televizní Show Jana Krause píseň od Lady Gaga Million Reasons, nebyla náhoda. „Hudba a zpěv mi teď nalévají krev do žil a je to jedna z mých oblíbených aktivit! Sympatizuji s jednou menší kapelou, která hraje známé písničky. Je to bezvadná parta, ve které je legrace. Je to dobré prostřední k nabití endorfinů,“ svěřila v rozhovoru se Zorkou a Mírou Hejdovými.

„Nemám ale žádné ambice! Já to dělám proto, že mě to baví. Nemám dopředu nic vymyšleného, projekty, hudební věci… Když se mi chce, tak si jdu zazpívat s kapelou do zkušebny… Nemám s ní problém časem vystoupit pro kamarády, ale veřejně? I když, nikdy neříkej nikdy,“ dodala Gábina. ■