Hrajeme o věcné ceny a 100 000 Kč!

První a největší česká bitcoinová peněženka Arbolet.net pro tebe pořádá soutěž, kde můžeš vyhrát 3 hlavní ceny, které tě nenechají chladným a 100 x 1000 Kč k tomu! Ještě nikdy si neslyšel o Arbolet.net? Tak to jsi tady správně a přesně pro tebe je tato soutěž, takže se připrav, vydýchej a pozorně čti dál!

Hraj o 1x Skútr + 1x luxusní dovolenou na Maltě + 1x Hi-tech Dron a k tomu ještě o 100 x 1000 Kč!!! (více informací naleznete na naší soutěžní stránce zde)

Pravidla jsou jednoduchá a zvládne je úplně každý!!

1) Klikni na tento odkaz se soutěžní stránkou zde

2) Dej like

3) Vyber si jednu ze tří cen, o kterou chceš soutěžit

4) Odpověz komentářem či hlasováním v anketě na jednu ze tří otázek podle toho, o jakou cenu hraješ!

Po splnění podmínek tě zařadíme do slosování o ceny a to následujícím způsobem:

- Když dáš jen like, automaticky se zařazuješ do slosování o 100 x 1000 Kč!

- V soutěži o první hlavní cenu hlasuj jednou ze tří nabízených odpovědí

- V soutěži o druhou cenu napiš do komentářů odpověď na vyznačenou otázku

- V soutěži o třetí cenu pouze hlasuj v uvedené anketě

- Pokud chceš soutěžit o všechny nabízené ceny, splň vše výše uvedené a zvyš svou šanci na výhru!!!

1. česká BTC peněženka.

V rámci účasti na soutěži doporučujeme se zdarma registrovat na arbolet.net a mít tak přehled o aktuálním dění a nebo jen jednoduše sledovat náš Facebook.

U nás však vyhrává každý náš uživatel! Víš proč? Nejen, že můžeš vyhrát skvělé ceny, ale svou registrací na arbolet.net získáš přístup do:

- Skvělé peněženky na bitcoiny a koruny

- Multimediální databáze (Filmy, obrázky, hry)

- Vždy aktuálního zpravodajství (čtením článků u nás budeš odměněn navíc naší vlastní měnou Akredit, které půjdou brzy na burzu a tvé nasbírané mince budou mít smysl a hodnotu)

- Členského fóra, kde si můžeš psát s ostatními o čemkoliv

…A do spoustu dalšího atraktivního obsahu a funkcí!

Tak co? Jsi připraven pustit se do něčeho, co tady ještě nikdy nebylo?



Pokud ano, na nic nečekej a klikni na tento odkaz pro účast v soutěži a až budeš mít chvilku času, koukni se i k nám na web arbolet.net a užij si třeba některý z našich filmů v databázi nebo sbírej Akredity úplně zadarmo! Je to jen na tobě!



Rádi tě u nás uvidíme a těšíme se na rozdávání výher!

První česká BTC peněženka ■