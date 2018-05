Vyražené zuby, otřes mozku, naražená kostrč! Úřadující Česká Miss je pořádně drsné děvče

Michaela Habáňová Super.cz

Stále ještě úřadující Česká Miss Michaela Habáňová (21) si nenechala ujít Mistrovství světa v hokeji v Dánsku. Sama na ledě do patnácti let vyrůstala, věnovala se profesionálně krasobruslení. Že by mezi hokejisty nyní hledala novou lásku, jak je běžné u jejích kolegyň, ale popírá. Přítel rozhodně nežárlí.

"On ví, že sem mezi zvěří vyrůstala patnáct let, není to nic nového. Stále mi věří," řekla Super.cz. Přiznává, že návrhy od hvězdných hokejistů a nabídky rande byly. "Kdyby to nepřišlo, asi by to bylo hodně divné. Přišlo to, ale nic pro mě. Žádná odezva nebyla," usmívá se.

"Je to takové klišé, že by každá Miss měla mít hokejistu. Ale Miss by si měla vydělat, uživím se, hokejistu k tomu nepotřebuju a radši budu mít lásku než peníze," vysvětluje.

Habáňová byla na ledě do svých patnácti let. Jako krasobruslařka měla pár úspěchů. Nyní se živí také tím, že učí malé děti a dorost. "V patnácti jsem spadla, měla jsem otřes mozku, odvezla mě sanitka. V tu chvíli pro mě skončila kariéra, protože jsem musela přestat, nemohla jsem tolik bruslit. Měla jsem naraženou kostrč a další zranění samozřejmě proběhly," přiznává.

Sama naopak má na svědomí vyražený zub. "Vyrazila jsem je někomu při srážce," uzavřela. ■