Tohle není to pravé místo na koupání: Veverka uvízla v toaletě

Veverka skončila v toaletě. Profimedia.cz

Nebohého tvorečka si všimli obyvatelé londýnské čtvrti Southwark. Nejprve se domnívali, že jde o krysu, ale když bylo zvíře vysvobozeno pomocí násady od mopu, zjistili, že se mýlili. V toaletě se totiž nacházela veverka, která byla za odborné asistence očištěna a vysušena.

„Veverka se naštěstí nezranila a byla vypuštěna do volné přírody, kam patří. Musela se do budovy dostat přes střechu a spadnout do toalety. Už jsme zachraňovali i netopýra, který uvíznul v odpadu umyvadla,“ řekla Kirstie Gillard ze záchranné stanice, která nemá o nevšední zážitky nouzi. ■