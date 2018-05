Česká Miss World 2010 je manželkou kapitána hokejové reprezentace! Takhle to nyní sekne krásné Veronice

Veronika Červenka Super.cz

Česká Miss World 2010 Veronika Machová (27) Červenka už modeling dávno pověsila na hřebík a je hlavně manželkou a matkou na plný úvazek. Veronika je ženou kapitána české reprezentace Romana Červenky (32) na Mistrovství světa v hokeji v Dánsku. A tam i s pětiletým synem Denisem drželi našim hokejistům palce. Na boj o medaile to ale bohužel nestačilo.

Nervy, když je manžel na ledě, nemá. "Už jsem si na to zvykla, fandím celému týmu," řekla Super.cz Veronika.

S Romanem se příliš nepotkávají. "Přijeli jsme před týdnem, on je na hotelu, já jsem se synem ve svém apartmánu. Viděli jsme se jen dvakrát, a to velmi rychle," vysvětluje.

Zatím to nevypadá, že by syn Denis šel v tátových stopách. "Nedávno se ho ptal tatínek, ale on mu řekl, že ho hokej nebaví," prozrazuje. "Baví mě jenom fotbal," dodal malý Denis.

Veronika momentálně s rodinou žije ve Švýcarsku, kde Červenka hraje. Zatím netuší, kam se budou přesouvat na další sezónu. Druhý potomek zatím v plánu není. "Studuji, čekají mě ještě dva roky, v plánu druhé dítě není. V plánu ale nebyl ani Denis, takže uvidíme," uzavřela. ■