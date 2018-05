Už zase skáče přes kaluže: Milan Peroutka měsíc po operaci odložil berle, letěl i do hodně exotické země

Milan Peroutka už je zase fit. Super.cz

Sám se věnuje ale hlavně charitativní organizaci Smiling crocodile, kterou si vybral už během účinkování v show Tvoje tvář má známý hlas. "Asi to byl osud, že mě to k nim přivedlo a máme krásný projekt, který má upozornit na problémy neslyšících dětí, jimž mohou pomoci kochleární implantáty," vysvětlil s tím, je jde o projekt hudební. Podrobnosti si poslechněte v naší videoreportáži.

Jelikož se jedná o mezinárodní organizaci, Milan už se také podíval do zemí, kam by se běžně nedostal. "Byli jsme v Indii, teď jsem se vrátil z Kazachstánu. Čeká nás Jordánsko, Pobřeží slonoviny a Čína. Vím, že to zní, jako bych vypočítával svoje dovolené, ale opravdu tam pracujeme, setkáváme s místními lidmi a také natáčíme další části songu, který by měl zaznít v několika řečech," upřesnil Milan. "pak uděláme obrovský videoklip, který bude ze všech zemí, kde ta nadace pomáhá a funguje," vysvětlil.

Ten zatím pilně rehabilituje, aby se mohl co nejdříve vrátit nejen na jeviště s kapelou, s tou už vystupuje, ale také do muzikálových projektů. Ostatně v divadle Kalich jej v létě čeká zkoušení muzikálu Vlasy, který má i náročnou choreografickou složku. "Dám to," je rozhodnutý Peroutka. ■