Jaromír Jágr oblékl rytířskou zbroj a promluvil o nestydatých myšlenkách

Jaromír Jágr Foto: Super.cz/Prima ZOOM

Na právě probíhajícím hokejovém mistrovství domácí barvy nehájí a přihlíží úspěchům mladší generace. Sám už je aktivní jen v týmu Rytíři Kladno, jehož je majitelem. I kdyby už nevstřelil jedinou branku, navždy zůstane národním hrdinou.

Zatímco většinu fanoušků zajímají Jardovy sportovní úspěchy, fanynky by se rády dozvěděly něco více z jeho soukromí. Legendární hokejista prožívá spokojený vztah s Veronikou Kopřivovou (27). V rozhovoru pro aktuální vydání časopisu Prima ZOOM došlo na víru a Desatero, při jehož výkladu se Jágr zdržuje hříšných myšlenek.

„Mnoho lidí má nestydaté myšlenky, ale ne každý podle toho koná,“ prozradil. A když byl sám dotázán, co nestydatého napadá jej, odpověděl: „Zřejmě narážíte na sex. V tomto případě mohou být podobné myšlenky daleko silnější u dvacetiletého člověka než u chlapa, kterému je pětačtyřicet. Navíc ty myšlenky v případě sexuální energie musíte ovládnout. Ne aby ty myšlenky řídily vás. Nejsem ideální, takže netvrdím, že to sám dokážu.“

Choutky má hokejový bůh nejspíš pod kontrolou. O intimnostech se moc bavit nechtěl a raději přidal další moudro: „Pokud má někdo takové myšlenky, tak podobných věcí se má vyvarovat, nemá je vyhledávat. To je stejné, jako když někdo nechce pít alkohol, tak nechodí z hospody do hospody. Když se někdo chce vyvarovat braní drog, tak se nebude kamarádit s drogovými dealery.“ Až Jágr definitivně skončí s hokejem, mohl by se uplatnit jako kněz. Počet věřících by díky němu v Česku rázem prudce stoupnul. ■