Sestra Meghan Markle promluvila do médií: Nebudeš mi říkat, že mám mlčet!

Nevlastní sestra Meghan Markle se rozohnila v televizním rozhovoru. Profimedia.cz

Rodina Meghan Markle (36) se snaží zuby nehty upoutat pozornost. Čím víc se královská svatba blíží, tím hlasitější jsou členové rodiny ze strany otce Thomase Markla (73). Zatímco předtím do médií promluvil on sám i jeho syn Thomas Markle junior, teď je to pro změnu Meghanina sestra Samantha (53).

Ta dokonce promluvila v několika televizních pořadech a neváhala Meghan kritizovat za to, že se snaží přimět svou rodinu, aby nekomunikovala zbytečně s novináři. Samantha se nechala slyšet, že žije ve svobodné zemi a může si říkat, co chce, komu chce. Dokonce to prý byla ona, kdo podpořila nápad Thomase Markla seniora prodat fotky novinářům.

S touto částí rodiny se údajně Meghan nikdy příliš nestýkala, ale až teď, když nebyli pozváni na královskou svatbu, se to pro ně jeví jako problém. Tak se nám trochu zdá, že někdo chce vytěžit maximum ze slavné příbuzné. Samantha to ale naopak pekelně schytala na svém Twitteru, kde se do ní pustili Meghanini fanoušci. Někteří jí nadávají, jiní na její adresu poznamenali, že se nemohou dočkat, až bude pryč.

Zhrzení příbuzní si ale příliš nepomohli. Na svatbu totiž půjde pouze Meghanina maminka, ani otec Thomas tam po právě prodělaném infarktu nezavítá, neboť ho čeká operace srdce. Do teď není jasné, kdo Meghan v sobotu povede k oltáři. Chudák nevěsta, místo aby si užívala svatební přípravy, musí se trápit s otravnými příbuznými. ■