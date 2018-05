Sexy raperka Sharlota v reality show Zlatá mládež: Noc bude muset strávit mezi bezdomovci

Sharlota kývla na natáčení reality show Zlatá mládež. Foto: instagram Sharloty

Ta je úspěšná nejen na sociálních sítích, kde ji sledují tisíce odběratelů, obdiv sklízí i její hudební videoklipy na YouTube, které dosahují takřka 2,5 miliónů zhlédnutí. „Na účinkování ve Zlaté mládeži mě nejvíce lákala asi zvědavost – zjistit, jaké mám limity, kde jsou moje pomyslná dna, co dokážu nebo dokážu zvládnout. Ráda sbírám nové zkušenosti do života a celé natáčení byl jeden velký zážitek. Jsem za účast na projektu ráda, z určitých hledisek jsem na sebe i pyšná, ale znovu bych do toho už asi nešla,“ svěřila o sobě zpěvačka.

Hned při natáčení prvního dílu ale zažila Sharlota šok. Musela strávit několik dní mezi pražskými bezdomovci, kdy jí a dalším aktérům štáb přidělil jen minimum financí a noc byli nuceni strávit s lidmi bez domova. Sharlota měla ulehnout do jedné z pražských nocleháren, což extravagantní raperka absolutně psychicky nezvládla. „Myslela jsem si, že to budu zvládat emocionálně líp. Já jsem tady schopná spát úplně v pohodě, ale nedokážu tady spát s cizími lidmi,“ svěřila na kameru uslzená zpěvačka. Jak zvládla jindy dokonale upravená hudebnice noc bez střechy nad hlavou, sledujte 16. května ve 20:55 na ČT1. ■