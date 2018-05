Je tohle jeho budoucí nevěsta? Leonardo DiCaprio už lásku s o 23 let mladší modelkou netají

Leonardo DiCaprio s Camilou Morrone Profimedia.cz

Hollywoodský herec se po boku o 23 let mladší brunetky poprvé objevil letos v únoru, když ji přivedl na narozeninovou oslavu moderátorky Ellen DeGeneres. Camila se mezi hvězdami cítila jako ryba ve vodě. Letos zahájila svou hereckou kariéru filmem Přání smrti, v němž ztvárnila dceru Bruce Willise.

V dubnu vzal Leonardo svou lásku na hudební festival Coachella, kde chtěl být inkognito. Během procházky po New Yorku se už ale atraktivní páreček smířil s tím, že fotografům neunikne. DiCaprio to s Morrone myslí vážně a lásku k ní netají. Že by si konečně našel nevěstu? ■