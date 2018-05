O Mikolase Josefa má zájem Evropa i Amerika. Budou s ním pracovat producenti, kteří proslavili i lásku Justina Biebera

Mikolas Josef hodlá dobýt svět. Super.cz

Sotva sympatický zpěvák dorazil do Česka a odzpíval pro své české podporovatele koncert na Václavském náměstí, záhy nato zase balil kufry. Zpěvák, který skončil šestý na Eurovision Song Contest, den po svém návratu odcestoval za prací do Velké Británie a následně ho čeká turné po Německu, jeho píseň Lie To Me je zde na čtvrtém místě v hitparádách. „Čekají mě rozhovory v rádiích," svěřil se Mikolas.

Po cestě po Evropě odlétá Josef za velkou louži. „V Americe mě čeká studiová práce, budu tam tvořit nový materiál. Nemůžu se dočkat toho, že moje věci budou znít světověji, než jsem se je sám snažil udělat,” svěřil se nám po svém vystoupení umělec.

Doposud se o Mikolase producentsky starali jeho rodiče, on se ale poohlíží ve světě po profících. „Koneckonců bych měl hrát pro lidi na pódiích a nevěnovat se tolik producentské práci. Ta je hodně těžká, tak se nemůžu dočkat toho, že se dám dohromady s profíkama, kteří to dělají už dlouhou dobu,” říká Mikolas, který už má domluvenou spolupráci s producenty hvězd Zayna Malika a Seleny Gomez (25). „Přemýšlíme o vydání Lie To Me ve španělské podobě s jedním hispánským jménem, které ještě nebudu zmiňovat, ale mělo by to být velký,” slibuje Mikolas Josef. ■