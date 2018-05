Poslední fotky před porodem? Manželka slavného zpěváka už to má za pár

Chrissy má porodit každým dnem! Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Chrissy Teigen (32) by opravdu druhého potomka měla porodit každým dnem. Manželka zpěváka Johna Legenda (39) se dokonce nedávno nechala slyšet, že ji těhotenství v pokročilém stádiu už velmi vyčerpává.

Je s podivem, že si manželská dvojice vůbec vyrazila na společné nákupy, když vezmeme v potaz, že se Chrissy sotva hýbe. Slavný pár se na prvního syna už velmi těší. Dcera Luna (2) jim ale sama dává dost zabrat.

Díky umělému oplodnění Chrissy věděla velmi brzy, že je těhotná, ale o to méně si to užívala. Nejednou se nechala na svém Twitteru slyšet, že nadšení z těhotenství je už dávno pryč a ona se nemůže dočkat, až synka bude držet v náručí. Tak snad už to nebude dlouho trvat. ■