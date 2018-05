Krásná herečka z Ulice v 6. měsíci těhotenství: Trápí ji domácí násilí

Herečka se rozhodla bojovat proti domácímu násilí. Super.cz

Mladá herečka do bazaru nejen věnovala kousky ze svého šatníku, vrhla se i do servírování polévky a prozradila, že plánuje začít lidem více pomáhat. „Chci se v budoucnosti věnovat domácímu násilí a prevenci,“ svěřila Vítů, kterou tato tématika v poslední době velmi trápí. „Mám ve svém okolí někoho známého a vlastně mě to dost zasahuje a štve,“ svěřila smutně herečka.

S tímto problémem se prý potýká její blízká kamarádka, a proto se rozhodla Tereza dát do boje proti domácímu násilí. „Mám pocit, že se o tom málo mluví a spousta žen ani neví, že to, co prožívají, je domácí násilí a nemůžou se proti tomu bránit,“ dodala odhodlaně Vítů. ■