Končí s předváděním prádla a plavek! Sexy Makarenko už své pozadí bude vystavovat jen výjimečně

Taťána Makarenko Super.cz

"Stud není, spíš si říkám, jestli na to ještě mám, když jde o plavky a prádlo. Na příští týden mi také volali na přehlídku, ale odmítla jsem to. Necítím se momentálně na to, abych šla přehlídku bez velkého mola. Nechci chodit plavky a prádlo za každou cenu," řekla Super.cz Makarenko na módní show, kterou spolupořádal návrhář Jiří Moravec v Teplicích v kostele sv. Bartoloměje.

"Určitě mě budete v plavkách či prádle vídat čím dál méně. Bude mi 29 let, chodí to mladé holky, někdy i sedmnáctileté. Necítím, že by mě to někam dál posouvalo. Když to není krásná přehlídka, už to není pro mě to pravé," vysvětluje.

Postavu má stále dokonalou. "Mám dobré geny, dost hřeším, jím hodně sladkého. Na to, že se tolik nehlídám, je to docela dobrý. Ale klepe se to víc, než se to klepalo ve dvaceti," dodala. ■