Už má bříško větší než prsa: Majitelka vnad číslo pět je v pátém měsíci těhotenství

Dominika Mesarošová ukázala těhotenské bříško v pátém měsíci.

Pár už na první velké společné dovolené plánoval, že by po návratu mohl zapracovat na početí potomka. "Ale pak jsem zjistila, že už těhotná jsem. Bylo to přesně 2. ledna," smála se Dominika, s níž jsme se potkali, když s přítelem vybírala kočárek a ostatní věci pro miminko.

"Je to nádherný dar od boha a myslím si, že je to mezi námi osudové. Jsme šťastní a spokojení, i v Brně se mi líbí," mínila Dominika a Tomáš s ní souhlasil. "Rodit ale nebudu v Brně, ale v Praze v Podolí, kde jsem se kdysi narodila i já," doplnila.

"Jsem teď v pátém měsíci, zatím jsem přibrala čtyři kila, což je tak akorát, kilo za měsíc. Když by to takhle pokračovalo, bylo by to fajn, přímo ukázkové," uzavřela s tím, že pohlaví miminka ještě s určitostí neví, ale přála by si kluka. ■