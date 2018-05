Velké zklamání ze světové soutěže mužské krásy: Co se mladému Hložkovi v Myanmaru nelíbilo?

Matyáš Hložek nebyl na světové soutěži spokojený. Super.cz

S Mužem roku Matyášem Hložkem jsme se potkali poprvé od chvíle, kdy se vrátil ze světové soutěže mužské krásy Mr. International, která se konala v exotickém Myanmaru. Nadšený nebyl, ale to, že se z šestatřiceti mladých mužů z celého světa dostal pouze do TOP 20, bylo jen jedním z mnoha důvodů.

"Čekal jsem, že to bude lepší, ale musím říct, že to bylo hodně náročné. Furt jsme cestovali, první tři dny jsme bydleli na jachtě, pak jsme se přesunuli autobusem do vnitrozemí, kam nám řekli, že cesta bude trvat šest až osm hodin, a nakonec to bylo dvanáct," vyprávěl, že stav silnic v Myanmaru je ještě mnohem horší než u nás.

Ze země prý skoro nic neviděl. "Pořád jsme byli buď na hotelu nebo v autobuse. Jen nás odvezli někam na oběd, kde jsme se vyfotili, a objeli nějaké charity," svěřil. Ani s jídlem nebyl spokojený. "Jídlo bylo dost špatné. Brali nás na tradiční myanmarská jídla a toho se člověk vůbec nenají. Jedli jsme v podstatě jenom suchou rýži. Když jsme jim řekli, že potřebujeme trochu masa, přibyly nějaké fast foody a pizza. Nebylo to nic moc," postěžoval si.

Aspoň nové kamarády si ale během soutěže našel. "Kluci byli super, celkově byla ta parta skvělá. Nejvíc jsem se skamarádil s kluky z Libanonu a Dominikánské republiky. Už jsme se domlouvali, že se budeme navštěvovat," dodal Matyáš, jehož čeká řada módních přehlídek, sportovní aktivity a musí za měsíc zvládnout i zkoušky na vysoké škole. ■