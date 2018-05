Agáta je fakt na mateřské: Tělo v plavkách předvádí jenom manželovi, pokud se prý nepozvrací

Agáta Prachařová si užívá mateřskou dovolenou Super.cz

"Nikam nechodím, nikde mě to nebaví. Nejradši jsem doma na zahradě s dětmi," krčila rameny. I když s rodinou vyrazila i na dovolenou do Dubaje, kterou si prý moc neužila. "Už vím, že nikam dlouho nepojedu, protože je to úplný nesmysl tahat malé děti na dovolenou k moři. Všichni mi to rozmlouvali, měli pravdu, ale já si to musela udělat podle svého. Takže v létě nikam nepojedeme a budeme doma na té zahradě, maximálně na chalupě," svěřila.

S prací to Prachařová nepřehání. "Jsem na mateřské a chodím jenom do školy, kde učím. Taky dělám nějaké drobnosti pro Primu. Občas něco trošičku dělám, ale už jsem nějak zdementněla a už mi to ani nechybí," řekla nám. Návrat na módní mola, který měla předznamenat přehlídka, kde předváděla plavky a vzbudila spoustu kontroverzních reakcí, se nekoná. "V plavkách budu chodit jenom na té zahradě, jestli se manžel nepozvrací," uzavřela. ■