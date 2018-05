Otec Meghan na její svatbu s Harrym nedorazí, i když by chtěl: Čeká ho operace srdce

Thomas na svatbu své dcery nedorazí. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Nastávající manželka prince Harryho (33) věřila, že se s otcem poté, co si nechal zaplatit za inscenované paparazzi fotky, usmíří. Thomas ovšem dostal infarkt a požádal svou exmanželku Dorii Ragland, aby jej na Windsoru zastoupila. Včera si to ale rozmyslel a prohlásil, že by se rád stal součástí historie.

Zdravotní stav mu ale přelet z Mexika do Velké Británie neumožňuje. Thomase navíc ve středu čeká operace srdce. V úterý byl do nemocnice převezen s bolestmi na hrudi. Lékaři se chystají na zákrok, při němž zjistí, nakolik bylo jeho srdce infarktem poškozeno. Jisté je, že Thomas Markle se svatby nezúčastní. ■