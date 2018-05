Syn Bartošové (†48) Artur Štaidl řeší další problém s kapelou: Přišel o zkušebnu kvůli požáru

Artur Štaidl má v poslední době samé problémy. Herminapress

Smůla se mu v poslední době lepí na paty. Poté, co musel řešit syn tragicky zesnulé zpěvačky Ivety Bartošové (✝48) Artur Štaidl (21) odchod tří členů své metalové kapely Behind The Mirror neboli Za zrcadlem, přišly další problémy.