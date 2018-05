Hokejista Jakub Voráček má dítě s Američankou, ale chodí s českou zdravotní sestřičkou: Jsem zamilovaný, pochlubil se

Jakub Voráček exkluzivně promluvil o vztahu. Super.cz

My jsme se s Jakubem setkali hned po jeho návratu z Ameriky do Česka a zjistili jsme, jak se věci ve skutečnosti mají.

„S Nikol jsme se rozešli loni v květnu, už je to rok. Od listopadu loňského roku jsem ve vztahu s Markétou, se kterou nás některé bulvární deníky dávají dohromady dva roky nazpátek. Jsme spolu šťastní a jsme zamilovaní,” uvedla vše na pravou míru hvězda Philadelphie. Loni v listopadu se dal Jakub a Markéta znovu dohromady, sympatická brunetka odjela za hokejistou do Ameriky a už tam zůstala.

Úspěšný hokejista si užívá vztah s krásnou Češkou, se kterou už bydlí v bytě ve Philadelphii. Vztahy v rodině jsou zjevně funkční, za což mluví skutečnost, že malý Kubík navštěvuje tátu i jeho novou partnerku v jejich společném bytě.

„S Nicol jsem se dohodli, jak to bude do budoucna. Během sezóny si ho s Markétou bereme a trávíme s ním čas. Teď jsem měsíc a půl tady a plánujeme, že by za námi mohl přijet do Čech,” říká hokejový útočník Philadelphia Flyers.

Pro Jakuba je jeho prvorozený syn středobodem vesmíru a je proto rád, že vztahy v rodině fungují. „Není to optimální situace, jak by si většina lidí představovala. Jsme ale do sebe zamilovaní a myslím si, že nejsme první pár, který to takhle má,” říká Jakub Voráček. ■