Tohle snad ani nechcete vědět: Máma Štiková promluvila o ztrátě panenství

Monika Štiková promluvila o ztrátě panenství. Video: archiv FTV Prima

Reality show Štiky je exhibicí obhroublého vystupování ženy, která se mylně považuje za celebritu. Monika už má z ostudy kabát, a to ještě se svým snažením stát se královnou českého šoubyznysu zdaleka neskončila.

Na záběrech, které se právem nedostaly do vysílání, promluvila o ztrátě nevinnosti. „Já jsem byla svatá. O panenství jsem přišla v sedmnácti a čtvrt. Jsem přece slušně vychovaná,“ zavzpomínala Monika na den, kdy se stala ženou.

O intimním tématu s ní diskutovala dcera Ornella i manžel Michal, z něhož se snažila vyloudit, kdy měl poprvé sex on. Štika se ale zdráhal o svých zkušenostech mluvit. „Řekl´s mi, že´s to dělal s učitelkou. Ta tě aspoň zaučila,“ rozhodla se hovořit za něj. „Ona ale byla těsně po škole, to se tak nepočítá,“ uvedl Michal vše na pravou míru.

U Štikových bylo opravdu veselo. Rozjívený hovor se poté přesunul k tématu sex a peníze. Když ovšem Michal podotknul, že jej nejvíce stála Monika, do smíchu už jí tolik nebylo. ■