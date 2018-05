Roman Šebrle není jediným svalovcem v rodině! Podívejte se, v jaké formě je jeho manželka Eva

Eva Šebrlová Foto: archiv FTV Prima

Osm let byla vrcholovou atletkou. "Když jsem začínala s atletikou, běhala jsem přespolní běhy. A na dráze vše, co se dalo. Nejvíce 300 metrů, s přechodem do dorostu tedy 400 metrů. Později jsem se začala specializovat na osmistovku a už jsem u ní zůstala," prozradila.

Běh miluje dodnes, běhá půlmaratony, za sebou má i maraton. Nyní své vymakané tělo předvedla na primáckém běhu v pražské Stromovce. Tam zabodoval jejich syn Štěpán. "Podle časomíry jsem byl v cíli o šestnáct vteřin dříve než táta," dodal. ■