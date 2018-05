Byl to rebel! Připomeňte si 7 nejslavnějších skandálů prince Harryho, než skočí do chomoutu

Harry v mládí nebyl žádným neviňátkem. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Každý, kdo v roce 2005 spatřil snímky prince Harryho v kostýmu nacistů, si automaticky poklepal na čelo. Těžko říct, co si princ tehdy myslel, že se stane, ale možná spíš vůbec nemyslel. Později se za špatnou volbu kostýmu omluvil.

V roce 2006 následoval další skandál, kdy princ točil domácí video z výcviku ve vojenské akademii v Sandhurst. Princ na videu použil dost nevybíravé označení „Paki“ pro svého kamaráda s pákistánskými kořeny. Přestože jeho příteli osobně to příliš nevadilo, veřejnost byla značně pohoršená. Video se dostalo ven v roce 2009. Přestože tím princ nemínil nikoho urazit, veřejně se za to omluvil a vyjádřil lítost.

Po skončení vojenského výcviku se princ s přáteli odebral do Namibie, kde údajně alkohol tekl proudem. Právě odtamtud pocházejí snímky, na kterých princ Harry vesele šňupe cosi, co se později ukázalo být vodkou. Proč by někdo proboha šňupal vodku, je nám záhadou, ale proti gustu...

V roce 2012 si Harry vyrazil do Vegas a pojal to opravdu velkolepě. Svět obletěly snímky s nahým princem, a ačkoliv se k nim nikdo oficiálně nevyjádřil, prý ten holý zadek opravdu patřil jemu.

V roce 2004 se princ vypotácel v nočního klubu v London´s Pangea a nelíbilo se mu, že ho obklíčili fotografové. S jedním z nich se dostal do potyčky, a dokonce si nafackovali. Fotograf i Harry skončili s poraněnými obličeji. Další incident s fotografem přišel v roce 2007, kdy princ opět vycházel z klubu, zakopl a údajně spadl na fotografa.

A jelikož byl Harry svého času večírkovým králem, padal poměrně často. Svět dokonce obletělo video, jak princ tančí opilý na nějakém domácím večírku tak mocně, až spadl do bazénu.

Přestože je princ Harry obecně miláčkem veřejnosti, sklidil pěkně ostrou kritiku za to, že v roce 2010 zranil vlastního koně. Harry je velkým fanouškem póla, ovšem tehdy při zápasu nešťastně použil ostruhy, které jsou jinak zakázané. Ostruhami zranil koně a podle některých tvrzení přesto pokračoval ve hře. Po vyšetřování sportovní asociace, byl princ těchto obvinění zproštěn. Bylo totiž dokázáno, že z koně seskočil, když zjistil, že je raněný. Přesto o něm někteří hovořili jako o tyranovi zvířat. ■