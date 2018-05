Ilonu Csákovou upozornil manžel na blížící se plavkovou sezónu! Co na to zpěvačka?

Ilona Csáková Super.cz

Zpěvačka Ilona Csáková (47) si z blížící se plavkové sezóny nic nedělá. I když ji na ni upozornil její manžel, Ilona to bere s humorem, a jak sama říká, s kily navíc se snaží zatočit celý život. "Zrovna včera můj muž zahlásil: Ženo, začala plavková sezóna. Já mu na to odpověděla, že mám plavkovou sezónu celý život," řekla Super.cz se úsměvem Ilona.

Manželova poznámka ji z míry nevyvedla. "Vzhledem k mému temperamentu a genům se mě to lehce dotklo. Ale vzhledem k tomu, že nemám čas se zaobírat tím, že se mě dotkl a že jsem uražená, tak to rychle vyprchalo," usmívá se.

Jak Ilona bojuje s kily navíc? "My, co to potřebujeme, stále pro to něco děláme a vždycky začínáme. Hlavně mentálně," dodala se smíchem zpěvačka na módní akci v kostele sv. Bartoloměje v Teplicích. ■